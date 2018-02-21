Челябинская область остается привлекательной для людей вопреки домыслам

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский во время оглашения ежегодного послания в Заксобрании сообщил, что люди верят в будущее города. По его словам, только за 2017 год число жителей увеличилось почти на 3,5 тыс. человек.

"Из них 1123 за счет естественного прироста и 2280 человек сюда приехали жить и работать, потому что верят в развитие Челябинска. В Челябинске сегодня живет более 1 млн 200 тыс. человек. Я рассчитываю, что в этом году положительная динамика сохранится", - сказал глава региона.

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Фото с сайта gubernator74.ru

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