В Челябинской области начали обучать общественных наблюдателей

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске прошел первый вебинар, посвященный подготовке общественных наблюдателей к 18 марта. Участникам собрания рассказали об их правах и обязанностях, отмене открепительный удостоверений и о QR-кодировании протоколов об итогах голосования. С этого года на выборах будут работать не только наблюдатели от кандидатов, но и общественники.

«Наблюдатели от общественности независимы от политических сил. Их главная задача – честные выборы, для них во главу угла поставлены права граждан - главных участников выборов», - отметил председатель областной Общественной палаты Олег Дубровин.

В настоящее время в списке наблюдателей, сформированном парламентом, числятся 3 тыс. 850 человек.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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