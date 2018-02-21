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В Челябинской области начали обучать общественных наблюдателей
21.02.2018 г. 11:58
В Челябинске прошел первый вебинар, посвященный подготовке общественных наблюдателей к 18 марта. Участникам собрания рассказали об их правах и обязанностях, отмене открепительный удостоверений и о QR-кодировании протоколов об итогах голосования. С этого года на выборах будут работать не только наблюдатели от кандидатов, но и общественники.
«Наблюдатели от общественности независимы от политических сил. Их главная задача – честные выборы, для них во главу угла поставлены права граждан - главных участников выборов», - отметил председатель областной Общественной палаты Олег Дубровин.
В настоящее время в списке наблюдателей, сформированном парламентом, числятся 3 тыс. 850 человек.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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