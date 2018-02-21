В Челябинске закрылся ресторан «Спиридонов», проработавший 12 лет

Фото с сайта www.standartmaster.ru

О прекращении работы заведения, расположенного в бизнес-доме на проспекте Ленина, на своей странице в Facebook сообщил владелец Сергей Спиридонов. «Все, баста. Эпоха с трансляциями побед нашей сборной по футболу на евро, с знаменитыми плясками под «угнала тебя, угнала» и пивом рекой, ушла… Все меняется и мы меняемся», - написал Сергей Спиридонов.

Ресторан проработал в городе 12 лет. Причина закрытия – нерентабельность. Заведение открыл в 2006 году собственник бизнес-дома Владимир Спиридонов. Ресторан площадью более 1,5 тыс. кв. м был рассчитан на 400 мест.

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