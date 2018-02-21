В Челябинске приставы за долги по кредиту изъяли маршрутку

Фото с сайта r74.fssprus.ru

Челябинец купил автомобиль в кредит и внес только первый платеж. Затем мужчина перестал отдавать деньги в банк. Тогда кредитная организация обратилась в суд, который постановил изъять Fond Transit из-за неоплаченного кредита в размере 1 млн рублей. Когда приставы вышли на должника, он сообщил, что машину сдал в аренду другу. Микроавтобус нашли по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что эта машина перевозит пассажиров по маршруту №10.

Автомобиль арестовали и передали банку. За владельцем машины также числятся долги на сумму более 300 тыс. рублей. Это налоги, страховые взносы и коммунальные платежи, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

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Фото с сайта r74.fssprus.ru

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