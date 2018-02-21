- -9 ... -11 C°
- 56.5201р. + 0.1763
- 69.8928р. - 0.0073
-
21.02.2018 г. | 11:09Если это не исключено, то это хорошо или плохо? Второй тур - угроза или необходимость?Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Челябинске приставы за долги по кредиту изъяли маршрутку
21.02.2018 г. 11:49
Челябинец купил автомобиль в кредит и внес только первый платеж. Затем мужчина перестал отдавать деньги в банк. Тогда кредитная организация обратилась в суд, который постановил изъять Fond Transit из-за неоплаченного кредита в размере 1 млн рублей. Когда приставы вышли на должника, он сообщил, что машину сдал в аренду другу. Микроавтобус нашли по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что эта машина перевозит пассажиров по маршруту №10.
Автомобиль арестовали и передали банку. За владельцем машины также числятся долги на сумму более 300 тыс. рублей. Это налоги, страховые взносы и коммунальные платежи, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта r74.fssprus.ru
- 19.02.2018 г. Жительница Коркино вернула незаконно полученную пенсию после ареста телевизора
- 19.02.2018 г. Водитель, который запер школьницу в маршрутке за неоплаченный проезд, уволен
- 16.02.2018 г. В Челябинске не будут больше ходить маршрутки №9 и №79
- 15.02.2018 г. В Челябинске водитель маршрутки запер школьницу в салоне
- 12.02.2018 г. В Челябинске начал работу эвакуатор для автобусов