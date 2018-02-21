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Разбор полетов
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21.02.2018 г. | 11:09Если это не исключено, то это хорошо или плохо? Второй тур - угроза или необходимость?Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Персонально ваш
Есть ли хоть какая-то вероятность, что в России будет второй тур президентских выборов?
21.02.2018 г. 11:15
Фото с сайта vot69.ru
Если это не исключено, то это хорошо или плохо? Второй тур - угроза или необходимость? Говорим об этом сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".
Гости в студии: представитель агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинске Андрей Лавров и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигулов.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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