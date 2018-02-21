Есть ли хоть какая-то вероятность, что в России будет второй тур президентских выборов?

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Если это не исключено, то это хорошо или плохо? Второй тур - угроза или необходимость? Говорим об этом сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".

Гости в студии: представитель агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинске Андрей Лавров и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Гаяз Самигулов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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