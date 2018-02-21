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21.02.2018 г. | 11:09Если это не исключено, то это хорошо или плохо? Второй тур - угроза или необходимость?Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
В Челябинской области полицейские спасли жильцов из горящего дома
21.02.2018 г. 10:39
Возгорание произошло на территории частного дома на улице Стадионной в поселке Увельский во вторник, 21 февраля, в районе 10 вечера. Двое полицейских, которые находились неподалеку от здания, заметили дым. Они подбежали к дому и начали стучать в ворота и окна, чтобы разбудить жильцов. Через некоторое время дверь открыл мужчина, который рассказал, что внутри осталась спящая хозяйка.
Один из полицейских зашел в заполненное дымом помещение и с помощью фонаря нашел женщину, разбудил ее и помог выбраться из горящего дома. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Известно, что возгорание произошло в бане, пристроенной к дому, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
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Фото с сайта arnapress.kz
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