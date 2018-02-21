В Челябинской области полицейские спасли жильцов из горящего дома

Фото с сайта arnapress.kz

Возгорание произошло на территории частного дома на улице Стадионной в поселке Увельский во вторник, 21 февраля, в районе 10 вечера. Двое полицейских, которые находились неподалеку от здания, заметили дым. Они подбежали к дому и начали стучать в ворота и окна, чтобы разбудить жильцов. Через некоторое время дверь открыл мужчина, который рассказал, что внутри осталась спящая хозяйка.

Один из полицейских зашел в заполненное дымом помещение и с помощью фонаря нашел женщину, разбудил ее и помог выбраться из горящего дома. В результате происшествия никто не пострадал. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС. Известно, что возгорание произошло в бане, пристроенной к дому, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Фото с сайта arnapress.kz

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