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Ирина Яровая просит передать дело южноуральского интерната в центральный аппарат СК
21.02.2018 г. 09:12
Фото с сайта 24smi.org
Вице-спикер Госдумы направила запрос о передаче дела на имя руководителя ведомства Александра Бастрыкина. "Требуется незамедлительное проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление всех возможных соучастников и пособников совершенных преступлений, установление и обеспечение защиты пострадавших детей", — заявила она.
Депутат подчеркнула, что особого внимания требует защита потерпевших детей от возможного влияния и давления. "Необходимо также привлечь к делу специалистов исследовательного центра психиатрии им. Сербского и других экспертов", — цитирует Ирину Яровую РИА Новости.
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Фото с сайта 24smi.org
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