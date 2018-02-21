В Челябинской области похолодает до -32

Фото с сайта mkset.ru

Температура воздуха начнет понижаться сегодня вечером. В ночь на четверг, 22 февраля, по области прогнозируется до -25 градусов. В Челябинске будет -15 - -16. Но самая морозная ночь ожидается на 23 февраля. По данным челябинского гидрометцентра, по области при прояснении похолодает до 32 градусов.

В Челябинске будет немного теплее – -19 - -21. Ветер северо-западный 4-9 м/с, а по области с порывами до 12 м/с. В течение ближайших нескольких дней в регионе местами пройдет небольшой снег.





Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта mkset.ru

Все новости за 21.02.2018 г.»