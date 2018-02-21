Школы четырех районов Челябинской области закрыли на карантин

Фото с сайта ulpravda.ru

Учебный процесс приостановлен в учреждениях Октябрьского, Катав-Ивановского, Саткинского района и в Верхнем Уфалее. Из-за карантина закрыты 12 школ, 123 класса 38 школ, один детский сад и пять групп еще пяти дошкольных учреждений, сообщили в управлении Роспотребнадзора по области.

Рост заболеваемости отмечается в 25 районах. В Челябинске за неделю зарегистрировано более 12,5 тыс. случаев ОРВИ. Это выше уровня предыдущей недели, но ниже уровня эпидпорога на 16%. По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию и обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей парагриппа и риновирусной инфекции, при этом отмечается появление случаев гриппа В.

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Фото с сайта ulpravda.ru

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