Елена Мизулина предлагает судить руководство интерната, где насиловали воспитанников, за торговлю детьми

Фото с сайта www.council.gov.ru

Член Совета Федерации прокомментировала ситуацию с растлением несовершеннолетних в южноуральском детдоме на своей странице в Facebook. "Полагаю, обвинение, которое предъявлено руководству и сотрудникам детского дома в Челябинске, очень мягкое. Считаю, что ими совершены преступления более тяжкие. Речь даже должна идти о совокупности преступлений, таких как: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации (статья 127.1 УК РФ, наказание до 15 лет лишения свободы), вовлечение детей в занятие проституцией (статья 240 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы) , организация занятия проституцией (статья 241 УК РФ). В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц", - написала Елена Мизулина.

Самое страшное, по словам Мизулиной, в том, что случай под Челябинском - не единственный. "Я слышала о ряде аналогичных фактов в других регионах России", - добавила она.

Сегодня в Совфеде состоится очередное заседание рабочей группы по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В ходе заседания планируется предложить меры для предотвращения подобных трагедий.

Мизулина также сообщила, что возьмет на контроль расследование дела в Челябинске.

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Фото с сайта www.council.gov.ru

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