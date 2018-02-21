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21.02.2018 г. | 11:09Если это не исключено, то это хорошо или плохо? Второй тур - угроза или необходимость?Гости эфира: Лавров Андрей, Самигулов Гаяз
Елена Мизулина предлагает судить руководство интерната, где насиловали воспитанников, за торговлю детьми
21.02.2018 г. 08:07
Член Совета Федерации прокомментировала ситуацию с растлением несовершеннолетних в южноуральском детдоме на своей странице в Facebook. "Полагаю, обвинение, которое предъявлено руководству и сотрудникам детского дома в Челябинске, очень мягкое. Считаю, что ими совершены преступления более тяжкие. Речь даже должна идти о совокупности преступлений, таких как: торговля детьми в целях сексуальной эксплуатации (статья 127.1 УК РФ, наказание до 15 лет лишения свободы), вовлечение детей в занятие проституцией (статья 240 УК РФ, наказание до 10 лет лишения свободы) , организация занятия проституцией (статья 241 УК РФ). В данном случае, возможно, действовала целая группа лиц", - написала Елена Мизулина.
Самое страшное, по словам Мизулиной, в том, что случай под Челябинском - не единственный. "Я слышала о ряде аналогичных фактов в других регионах России", - добавила она.
Сегодня в Совфеде состоится очередное заседание рабочей группы по выработке мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В ходе заседания планируется предложить меры для предотвращения подобных трагедий.
Мизулина также сообщила, что возьмет на контроль расследование дела в Челябинске.
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Фото с сайта www.council.gov.ru
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