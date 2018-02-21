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Бориса Дубровского шокировал секс-скандал в южноуральском интернате
21.02.2018 г. 08:13
Губернатор Челябинской области прокомментировал ситуацию с воспитанниками южноуральского детского дома, которых насиловали. "Таким проявлениям просто не должно быть места на территории региона. Дети на Южном Урале должны чувствовать себя в полной безопасности везде. Сейчас задача социального блока правительства области — оказать содействие следствию", — заявил глава региона.
Кроме того, Борис Дубровский попросил быть сдержанее в своих высказываниях и оценках, потому что в центре внимания находятся несовершеннолетние дети. Также губернатор сообщил, что необходимо проанализировать, есть ли изъяны в работе системы контроля над интернатами.
"Безусловно, есть огромные вопросы к местным властям, в чьем ведении находится школа-интернат. И это вопрос не только к директору учреждения, но и к курирующему заместителю главы, да и главе, в целом", — отметил Борис Дубровский.
О скандале с изнасилованием семерых воспитанников детдома под Челябинском стало известно в понедельник, 19 февраля. Следственный комитет сообщил, что арестован 51-летний мужчина. Он посещал детей в учреждении и совершал в отношении них действия сексуального характера. Директора интерната уволили, еще четверо сотрудников на время следствия отстранены от работы.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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