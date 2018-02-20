Адвокат: В аппарате детского омбудсмена родителям грозили забрать из семьи изнасилованного в интернате ребенка, если история попадет в СМИ

Фото с сайта gubernator74.ru

Адвокат одной приемных семей, воспитывающих пострадавших от сексуальных домогательств детей, заявил, что были угрозы со стороны Ирины Буториной. Андрей Лепехин сообщил корреспонденту "Челябинского эха", что об этом ему рассказала приемная мать одного из мальчиков.

"Им девушка из ассоциации приемных семей сказала следующее: якобы Буторина сказала, чтобы вот эти родители никуда не обращались, ни к каким СМИ, корреспондентам и так далее. Иначе у них могут забрать детей", - отметил юрист.

О том, что родителям звонили с угрозами, «Медузе» также сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, звонивший родителям человек в грубой форме рекомендовал прекратить общение с журналистами. Корреспондент «Медузы» связался с детским омбудсменом Ириной Буториной. Она, по информации издания, отрицает, что просила родителей пострадавших детей не обращаться в СМИ. Руководитель Ассоциации приемных родителей Ирина Ефимова—Расщупкина на вопрос «Медузы», связывалась ли она с родителями от имени детского омбудсмена, сказала: «Ерунду полную вы говорите, я комментариев не даю, до свидания».

О скандале с изнасилованием семерых воспитанников интерната под Челябинском стало известно в понедельник, 19 февраля. Следственный комитет сообщил, что арестован 51-летний мужчина, который посещал детей в учреждении и совершал в отношении них действия сексуального характера. Директора интерната уволили, еще четверо сотрудников на время следствия отстранены от работы. В Челябинск собираются приехать специалисты уполномоченного по правам ребенка в России. Они проведут проверку всех сиротских учреждений региона. К инспекции аппарат попросил подключиться Генпрокуратуру.

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Фото с сайта stavgorod.ru

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