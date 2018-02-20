В Красную книгу Челябинской области впервые занесли дождевых червей, пауков и водоросли

Фото с сайта www.mineco174.ru

В обновленную редакцию издания попали 74 вида растений и животных, нуждающихся в особой охране. Впервые южноуральская Красная книга появилась в 2005 году. Тогда в нее были занесены 368 представителей животного и растительного мира. Второе издание насчитывает уже 442 биологических вида.

Из новой версии исключены 14 видов насекомых, один вид птиц и один вид сосудистых растений, некоторые мхи, грибы и лишайники. Зато впервые занесены некоторые дождевые черви, пауки и водоросли. В целом состав краснокнижных животных, насекомых и растений сильно не изменился. Среди них остаются норка европейская, утка савка, средний кроншнеп, краснокрыл Келлера, степной шмель, ирис сизоватый и папоротники.

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Фото с сайта www.mineco174.ru

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