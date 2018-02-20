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Прокуратура обвиняет мэрию в отсутствии техпаспортов у большинства челябинских дорог
20.02.2018 г. 15:35
Фото с сайта cheladmin.ru
Из 1200 дорог местного значения технические паспорта есть только у 442 объектов, сообщили в прокуратуре. В декабре 2017 года главе города вносили представление об устранении нарушений. По состоянию на февраль 2018-го перечень дорог местного значения не утвержден, техпаспорта оформлены только на 36% объектов. Это создает опасность ДТП и угрозу жизни и здоровью участников движения, считают в прокуратуре.
Исковое заявление в отношении администрации Челябинска направлено в Советский районный суд.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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