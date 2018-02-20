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Губернатор отчитается перед депутатами Законодательного собрания Челябинской области
20.02.2018 г. 14:12
Фото с сайта gubernator74.ru
В традиционном ежегодном послании, которое будет оглашено в среду, 21 февраля, в Заксобрании, Борис Дубровский обозначит векторы развития Южного Урала на ближайшую перспективу. Мероприятие начнется в 11:00.
На оглашение послания, помимо депутатов, приглашены руководители федеральных органов власти, правоохранительных и надзорных структур, члены регионального правительства, главы городов и районов, представители общественных организаций.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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