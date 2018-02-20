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Беременная челябинка на Mersedes устроила потасовку на дороге в Сочи
20.02.2018 г. 14:46
Скриншот с сайта youtube.com / Блокнот Блокнот
Инцидент произошел на автомобильном кольце у моста через реку Мзымту в Адлере. Минивэн и Mersedes-Benz с челябинскими номерами не поделили дорогу. Тогда водитель первой машины подошел к немецкой легковушке, чтобы поговорить с владельцем. Из иномарки вышла беременная женщина. Между автомобилистами завязался конфликт, в ходе которого челябинка толкнула обидчика. Из-за данного инцидента на дороге образовалась пробка.
Видео: Блокнот Блокнот / youtube.com
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