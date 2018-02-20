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В одном из гаражей в Челябинске обнаружили более 3 тыс. литров поддельного алкоголя
20.02.2018 г. 15:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
Контрафактную продукцию нашли в Ленинском районе. На бутылках с алкоголем размещались знаки известных брендов. Сумма ущерба правообладателю составила более 1,3 млн рублей. Установлено, что нелегальные напитки принадлежат 41-летнему местному жителю. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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