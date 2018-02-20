Южноуральцы в честь 23 февраля могут купить билеты на юниорский чемпионат мира по хоккею со скидкой

Фото с сайта u18hockey.ru

Акция стартует с 6 часов 22 февраля и продлится до 25 февраля включительно. По задумке организаторов, билеты на спортивное событие мирового масштаба станут прекрасным подарком для мужчин. Купить их можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на порталах хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru.

Соревнования пройдут в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 20.02.2018 г.»