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Южноуральцы в честь 23 февраля могут купить билеты на юниорский чемпионат мира по хоккею со скидкой
20.02.2018 г. 15:41
Фото с сайта u18hockey.ru
Акция стартует с 6 часов 22 февраля и продлится до 25 февраля включительно. По задумке организаторов, билеты на спортивное событие мирового масштаба станут прекрасным подарком для мужчин. Купить их можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на порталах хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург», в городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru.
Соревнования пройдут в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.
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