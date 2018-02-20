На ЧТЗ создан центр разработки спецтехники для работы в зонах боевых действий

Фото с сайта chtz-uraltrac.ru

Сотрудники предприятия планируют усовершенствовать бульдозеры на базе тракторов, которые в 2017 году были поставлены Минобороны. В ходе работ на машины установят решетки для защиты от снарядов и дополнительное оборудование. Бульдозеры можно будет использовать для выполнения задач в условиях природных катаклизмов, техногенных катастроф, а также в зонах боевых действий, сообщили в пресс-службе завода.

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Фото с сайта chtz-uraltrac.ru

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