В челябинском зоопарке проведут «День зоозащитника Отечества»

Фото с сайта chelzoo.ru

В четверг, 22 февраля, сотрудники зверинца организуют шуточный бой. Демонстрировать бесстрашие будет семейство волков. Глава стаи Люк, волчица Нари и десятимесячные щенки Мухтар и Джульбас дадут бой "тяжелой артиллерии", расположившейся в одном из вольеров, сообщили в пресс-службе зоопарка.

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Фото с сайта chelzoo.ru

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