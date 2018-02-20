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В челябинском зоопарке проведут «День зоозащитника Отечества»
20.02.2018 г. 15:01
Фото с сайта chelzoo.ru
В четверг, 22 февраля, сотрудники зверинца организуют шуточный бой. Демонстрировать бесстрашие будет семейство волков. Глава стаи Люк, волчица Нари и десятимесячные щенки Мухтар и Джульбас дадут бой "тяжелой артиллерии", расположившейся в одном из вольеров, сообщили в пресс-службе зоопарка.
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Фото с сайта chelzoo.ru
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