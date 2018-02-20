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Самые дорогие коттеджи в пригороде Челябинска находятся в поселке Западный
20.02.2018 г. 13:19
Фото с сайта www.vposelke.ru
Список населенных пунктов с элитными строениями составили аналитики N1.RU. По данным исследования, первое место в рейтинге занял поселок Западный. Там средняя цена коттеджа равна 19 млн рублей. На втором месте поселок Тарасовка, где стоимость дома составляет 18 млн 200 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнул Вавиловец. В этом поселке средняя цена объектов равна 10 млн 400 тыс. рублей.
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Фото с сайта www.vposelke.ru
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