В Копейске школу эвакуировали из-за ракетного снаряда

20.02.2018 г. 13:15

В Копейске школу эвакуировали из-за ракетного снаряда
Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

Советскую неуправляемую авиационную ракету обнаружили в копейской школе №6. Учеников экстренно вывели на улицу, а территорию учреждения оцепили полицейские, пишут очевидцы в группе "Подслушано Копейск" в соцсети "ВКонтакте".

По словам родителей, учителя звонят с сообщениями об отмене занятий во второй смене. Также сегодня, 20 февраля, в Копейске эвакуировали посетителей и работников ДК им. Кирова. Возле здания стояли полицейские, пожарные и медики.

 

   Фото: Подслушано Копейск / vk.com

 

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