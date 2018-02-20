В Копейске школу эвакуировали из-за ракетного снаряда

Фото с сайта vk.com/podslushano_kop

Советскую неуправляемую авиационную ракету обнаружили в копейской школе №6. Учеников экстренно вывели на улицу, а территорию учреждения оцепили полицейские, пишут очевидцы в группе "Подслушано Копейск" в соцсети "ВКонтакте".

По словам родителей, учителя звонят с сообщениями об отмене занятий во второй смене. Также сегодня, 20 февраля, в Копейске эвакуировали посетителей и работников ДК им. Кирова. Возле здания стояли полицейские, пожарные и медики.

Фото: Подслушано Копейск / vk.com

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