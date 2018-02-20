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В Волгодонске задержали мошенника, обманувшего челябинца на 1,7 млн рублей
20.02.2018 г. 13:00
Фото с сайта 74.мвд.рф
Афера была совершена летом 2012 года. В Челябинске мужчина заключил с местным жителей договор купли-продажи автомобиля. Мошенник взял 1,7 млн рублей и покинул территорию России. Он направился в Нидерланды, где получил вид на жительство. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. 9 февраля его задержали в Волгодонске. Аферист приехал туда, чтобы навестить своих родственников. В настоящее время он находится под стражей. Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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