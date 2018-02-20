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В Челябинске будут судить автоледи, которая на Range Rover сбила женщину с коляской
20.02.2018 г. 12:47
Фото с сайта 31tv.ru
ДТП произошло днем 10 октября на улице Чичерина. Мать начала переходить дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора вместе с ребенком, который находился в коляске. На середине пути загорелся "красный". Водитель Range Rover не уступила дорогу пешеходам и сбила женщину с коляской. За рулем иномарки находилась 28-летняя челябинка. В результате ДТП тяжелые травмы получил ребенок 2016 года рождения. Автомобилистке грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.
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Фото с сайта 31tv.ru
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