В Челябинске будут судить автоледи, которая на Range Rover сбила женщину с коляской

Фото с сайта 31tv.ru

ДТП произошло днем 10 октября на улице Чичерина. Мать начала переходить дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора вместе с ребенком, который находился в коляске. На середине пути загорелся "красный". Водитель Range Rover не уступила дорогу пешеходам и сбила женщину с коляской. За рулем иномарки находилась 28-летняя челябинка. В результате ДТП тяжелые травмы получил ребенок 2016 года рождения. Автомобилистке грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.

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Фото с сайта 31tv.ru







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