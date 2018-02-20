Педофил из Златоуста проведет в колонии 16 лет за изнасилование 7-летнего мальчика

Фото с сайта 74.мвд.рф

В июне 2017-го 39-летний южноуралец, страдающий психическим расстройством, встретил на одной из улиц Златоуста 7-летнего мальчика. Педофил взял его на руки и отнес в заброшенное здание, где избил и изнасиловал. После этого мужчина был застигнут на месте преступления родителями мальчика. Педофила тут же задержали.

Ранее мужчина уже имел судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В этот раз суд приговорил его к 16 годам и 3 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. Также не сможет в течение 10 лет работать в детских учреждениях. Кроме того, мужчине назначили принудительное лечение у психиатра, сообщили в областной прокуратуре.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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