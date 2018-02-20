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Второго пилота разбившегося в Подмосковье Ан-148 обучали в Челябинске
20.02.2018 г. 12:11
После крушения самолета почти сразу же в СМИ появилась информация о том, что Сергей Гамбарян не имел профильного образования. Однако «Саратовские авиалинии» опровергли это сообщение. Образование второго пилота сейчас проверяет Уральская транспортная прокуратура.
По данным перевозчика, Сергей Гамбарян в 2013 году прошел в ЮУрГУ профпереподготовку выпускников технических вузов на пилотов. В 2016-ом закончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации. Его налет составил 812 часов, пишет "Ъ-Южный Урал". По словам замдиректора Челябинского летного училища Сергея Хатунцева, Сергей Гамбарян в 2013 году получил также дополнительное профобразование по специальности «летная эксплуатация» в компании «Челавиа». По данным Уральской транспортной прокуратуры, проверка этой информации должна завершиться в ближайшее время.
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, все погибли. По предварительной версии, крушение могло произойти из-за ошибок пилотов.
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Фото с сайта vk.com/mchsgov
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