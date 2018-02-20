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Более 70 челябинских врачей получат по миллиону рублей за переезд на село
20.02.2018 г. 12:09
Фото с сайта chitazdrav.ru
Единовременная выплата предусмотрена в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В бюджете Челябинской области на 2018 год на их реализацию предусмотрено 94 млн рублей. Это позволит предоставить выплаты 73 врачам и 42 фельдшерам. Первые получат в качестве подъемных по 1 млн рублей, а вторые - по полмиллиона.
За пять лет реализации проекта «Земский доктор» в больницы сел трудоустроились более 550 врачей, за год действия проекта «Земский фельдшер» – 25 специалистов. В этом году в программу включены не только сельские территории, но и малые города с численностью населения до 50 тыс. человек.
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Фото с сайта chitazdrav.ru
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