Более 70 челябинских врачей получат по миллиону рублей за переезд на село

Фото с сайта chitazdrav.ru

Единовременная выплата предусмотрена в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В бюджете Челябинской области на 2018 год на их реализацию предусмотрено 94 млн рублей. Это позволит предоставить выплаты 73 врачам и 42 фельдшерам. Первые получат в качестве подъемных по 1 млн рублей, а вторые - по полмиллиона.

За пять лет реализации проекта «Земский доктор» в больницы сел трудоустроились более 550 врачей, за год действия проекта «Земский фельдшер» – 25 специалистов. В этом году в программу включены не только сельские территории, но и малые города с численностью населения до 50 тыс. человек.

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Фото с сайта chitazdrav.ru

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