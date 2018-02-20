Первый замгубернатора поздравил комиссии по делам несовершеннолетних со 100-летием

Фото с сайта pravmin74.ru

Поздравления сотрудники приняли сегодня, 20 февраля. «В Челябинской области создана и результативно действует система, чьей ролью является профилактика и воспитание, защита детей от противоправных посягательств и направление их на правильный путь», – сказал первый вице-губернатор Евгений Редин. Лучшие сотрудники областной комиссии по делам несовершеннолетних получили благодарности и почетные грамоты.

Юбилей службы по времени совпал с разгорающимся скандалом вокруг одного из интернатов. 19 февраля стало известно, что в учреждении для сирот, расположенном под Челябинском, систематически насиловали детей в возрасте 10-14 лет. Следствие считает, что это делал 51-летний мужчина, который приезжал в интернат "в гости". Он арестован, ему предъявлено обвинение. Директор учреждения уволена. Еще четверо сотрудников отстранены от работы на время следствия. На момент публикации материала никаких официальных комментариев по поводу ситуации от властей региона не было.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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