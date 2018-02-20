В частном доме в Челябинске полиция нашла 18 кг наркотиков

Фото с сайта 74.мвд.рф

Оперативники задержали трех человек. В ходе обысков в доме по улице Морской Металлургического района обнаружено и изъято синтетическое вещество массой более 18 килограммов, а также предметы и вещества, необходимые для изготовления запрещенных средств. Выяснилось, что трое молодых мужчин, которым от 26 до 27 лет, хранили смеси для последующей продажи.

Возбуждено уголовное дело. Наркодилерам грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. Все трое заключены под стражу.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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