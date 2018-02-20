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В частном доме в Челябинске полиция нашла 18 кг наркотиков
20.02.2018 г. 10:58
Фото с сайта 74.мвд.рф
Оперативники задержали трех человек. В ходе обысков в доме по улице Морской Металлургического района обнаружено и изъято синтетическое вещество массой более 18 килограммов, а также предметы и вещества, необходимые для изготовления запрещенных средств. Выяснилось, что трое молодых мужчин, которым от 26 до 27 лет, хранили смеси для последующей продажи.
Возбуждено уголовное дело. Наркодилерам грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. Все трое заключены под стражу.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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