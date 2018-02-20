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В Челябинске начали работу наблюдатели ОБСЕ
20.02.2018 г. 10:46
Фото с сайта infovoronezh.ru
Всего инспекторы планируют побывать в 50 российских регионах. В некоторых городах, в том числе в Челябинске, представители ОБСЕ уже начали работу. В сам день голосования в стране будут работать 420 наблюдателей. Из них большая часть представляет Германию, США, Францию и Великобританию, пишут "Известия".
Эксперты отмечают, что такой состав позволит дать объективную оценку итогам президентских выборов в России. В список субъектов для наблюдения не попали Крым и регионы Северного Кавказа. Заявление о предварительных результатах и выводах будет представлено на следующий день после выборов. Итоговый отчет опубликуют через два месяца.
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Фото с сайта infovoronezh.ru
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