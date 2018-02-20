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Экс-начальницу отделения «Почты России» арестовали за проволочки с отправкой судебных извещений
20.02.2018 г. 10:41
Нарушения выявили по запросу судьи, который был вынужден постоянно переносить заседания из-за неявки участников. Судья отправил южноуральцам по почте 250 извещений о назначении заседаний. Но ни одно из них так и не дошло до адресата. Тогда судья потребовал от приставов провести проверку почтового отделения и в случае выявления нарушений привлечь должностных лиц к ответственности. В итоге приставы нашли коробку с неотправленными извещениями, которые пролежали более трех недель.
Начальнице отделения были назначены штрафы на общую сумму 7 тыс. рублей. Но она объяснила задержку загруженностью почты, оплачивать штрафы отказалась, а затем написала заявление об увольнении. Тогда приставы возбудили новые исполнительные производства по факту невыплаты штрафов, и женщину арестовали на две недели. Также с ее счета сняли 7 тыс. рублей штрафа.
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Фото с сайта pronedra.ru
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