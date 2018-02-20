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Американские журналисты направили в МОК запрос о допустимости участия Вячеслава Войнова в Олимпиаде
20.02.2018 г. 10:15
Газета Los Angeles Times обратила внимание представителей МОК на то, что в Олимпиаде участвует спортсмен, который в ходе семейной ссоры избил свою жену. Речь идет о челябинском хоккеисте Вячеславе Войнове. В 2015 году он провел два месяца в американской тюрьме по делу о домашнем насилии.
"В отношении Войнова никогда не выносилось никаких решений, запрещающих ему выступать на международных соревнованиях на тех же правах, что и другие спортсмены. Решение суда, вынесенное в отношении хоккеиста в США, было полностью выполнено", — говорится в ответе МОК изданию.
Журналисты газеты отмечают, что испытательный срок Войнова истекает только в июле этого года.
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Фото с сайта fhr.ru
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