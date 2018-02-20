После обнаружения тел матери и ребенка в Магнитогорске СК возбудил дело по статье «Убийство двух лиц»

Фото с сайта sledcom.ru

40-летняя женщина и ее 6-летний сын были найдены мертвыми утром в понедельник, 19 февраля. Тела с ножевыми ранениями обнаружены в малолюдном месте - в лесополосе, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. По предварительным данным, женщина нанесла смертельные ножевые ранения сыну, после чего покончила с собой. В ходе осмотра места происшествия обнаружена предсмертная записка.

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Фото с сайта sledcom.ru

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