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После обнаружения тел матери и ребенка в Магнитогорске СК возбудил дело по статье «Убийство двух лиц»
20.02.2018 г. 10:03
Фото с сайта sledcom.ru
40-летняя женщина и ее 6-летний сын были найдены мертвыми утром в понедельник, 19 февраля. Тела с ножевыми ранениями обнаружены в малолюдном месте - в лесополосе, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. По предварительным данным, женщина нанесла смертельные ножевые ранения сыну, после чего покончила с собой. В ходе осмотра места происшествия обнаружена предсмертная записка.
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Фото с сайта sledcom.ru
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