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Вместе с Майком Тайсоном мастер-классы в Челябинске проведет Костя Цзю
20.02.2018 г. 09:06
Фото с сайта mega-fight.ru
Бесплатные занятия запланированы на субботу, 24 февраля. Их организуют во дворце «Метар-Спорт» на улице Черкасской, 1. Начало в 14 часов. Прийти на тренировку могут спортсмены любого уровня и подготовки.
Майк Тайсон и Костя Цзю посетят Челябинск в рамках Международного турнира по боям в клетке, который также пройдет 24 февраля. Болельщиков и зрителей ожидают пять часов зрелищного шоу: состоятся бои по правилам ММА и древнего муайтай.
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Фото с сайта mega-fight.ru
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