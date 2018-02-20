Челябинцы предложили для благоустройства Никольскую рощу, пляж на АМЗ и набережную Смолино

Фото с сайта cheladmin.ru

На сайте администрации опубликован список территорий, предложенных горожанами для приведения в порядок. Челябинцы могут изучить проекты реконструкции площадок. В список вошли 39 территорий.

Наибольшим количеством объектов представлен Советский район. Местные жители предложили для благоустройства семь территорий, в том числе сквер Колющенко, пляж поселка АМЗ и несколько прогулочных зон.

Челябинцы смогут сами выбрать, какие общественные пространства необходимо преобразить в первую очередь. Голосование пройдет 18 марта. Территории, которые наберут больше всего голосов, благоустроят в этом году. Остальные будут реконструированы в 2019-м.

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Фото с сайта cheladmin.ru

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