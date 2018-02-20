В Магнитогорске нашли тела пропавших женщины и ребенка

Мать и 6-летний сын ушли из дома днем в воскресенье, 18 февраля, и пропали. Ночью на поиски вышли несколько экипажей охранного предприятия "Право Роста". В понедельник были найдены тела пропавших, сообщили в группе организации в соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации, женщина, страдающая психическим расстройством, сначала убила ребенка, а затем покончила с собой. Возбуждено уголовное дело.

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