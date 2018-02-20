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Генпрокуратура и уполномоченный по правам ребенка в России проверят интернаты и детдома Челябинской области
20.02.2018 г. 08:22
К проверке также будут подключены независимые психологи из Москвы. Они смогут объективно оценить состояние детей, которых насиловали. Информация об этом опубликована на сайте уполномоченного.
Необходимость проведения проверки связана с сообщениями о массовых случаях сексуального насилия над мальчиками 10-14 лет в интернате под Челябинском. Потерпевшими по делу признаны семь воспитанников. Они рассказали взрослым, что в интернат приходил некий мужчина, который совершал с ними действия сексуального характера. Этот человек уже арестован, ему предъявили обвинение. Как сообщается, это 51-летний житель региона.
По словам уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, в ходе проверки специалисты выяснят, не являются ли вскрываемые в ходе разбирательств проблемы системными, насколько защищены права детей и конкретного учреждения, и других сиротских домов области.
Расследование на контроль также берет Совет по правам человека при президенте. Дела возбуждены по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и о халатности. Трудовой договор с директором интерната расторгнут. На время следствия отстранены от работы четыре сотрудника учреждения. Дети сообщили о них факты, которые требуют проверки в рамках уголовного дела.
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Фото с сайта kremlin.ru
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