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Уволен директор интерната, в котором насиловали детей
20.02.2018 г. 08:14
В ходе прокурорской проверки были выявлены грубые нарушения прав несовершеннолетних. Так, в учреждении не было системы контроля посещений. На территорию свободно могли попадать посторонние взрослые, воспитанники имели возможность бесконтрольно уходить, отметили в ведомстве. Прокурор внес представление главе района Сосновского района, на территории которого находится интернат.
Во вторник был задержан 51-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
О преступлении стало известно от бывших воспитанников 10-14 лет, которые были помещены в разные приемные семьи. Мальчики рассказали взрослым о человеке, который периодически забирал их из интерната. Он отводил детей на озеро или в свою квартиру, где совершал над ними действия сексуального характера. По информации СМИ, дети также подвергались сексуальному насилию со стороны четверых преподавателей.
Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в России, четверо сотрудников отстранены от работы на время следствия, а с директором трудовой контракт расторгнут.
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Фото с сайта mediakuzbass.ru
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