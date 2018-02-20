Уволен директор интерната, в котором насиловали детей

Фото с сайта mediakuzbass.ru

В ходе прокурорской проверки были выявлены грубые нарушения прав несовершеннолетних. Так, в учреждении не было системы контроля посещений. На территорию свободно могли попадать посторонние взрослые, воспитанники имели возможность бесконтрольно уходить, отметили в ведомстве. Прокурор внес представление главе района Сосновского района, на территории которого находится интернат.

Во вторник был задержан 51-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

О преступлении стало известно от бывших воспитанников 10-14 лет, которые были помещены в разные приемные семьи. Мальчики рассказали взрослым о человеке, который периодически забирал их из интерната. Он отводил детей на озеро или в свою квартиру, где совершал над ними действия сексуального характера. По информации СМИ, дети также подвергались сексуальному насилию со стороны четверых преподавателей.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в России, четверо сотрудников отстранены от работы на время следствия, а с директором трудовой контракт расторгнут.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Все новости за 20.02.2018 г.»