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Жилищного инспектора подозревают в получении взятки от представителя управляющей компании
19.02.2018 г. 17:05
Фигурантом уголовного дела стал государственный инспектор отдела правового обеспечения «Государственной жилищной инспекции Челябинской области».
"По данным следствия, в июле прошлого года в городе Еманжелинске подозреваемый получил взятки в сумме 80 тыс. рублей от представителя управляющей компании за непривлечение организации к административной ответственности в виде приостановления деятельности", - сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
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