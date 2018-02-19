Жилищного инспектора подозревают в получении взятки от представителя управляющей компании

Фигурантом уголовного дела стал государственный инспектор отдела правового обеспечения «Государственной жилищной инспекции Челябинской области».

"По данным следствия, в июле прошлого года в городе Еманжелинске подозреваемый получил взятки в сумме 80 тыс. рублей от представителя управляющей компании за непривлечение организации к административной ответственности в виде приостановления деятельности", - сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 19.02.2018 г.»