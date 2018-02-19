В Челябинской области доля госзакупок с участием малого бизнеса увеличилась за год вдвое

Фото с сайта gubernator74.ru

Если в 2016 году доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства, была равна 11%, то по итогам 2017-го этот показатель составил более 24%, а общая сумма закупок — 8 млрд рублей. Согласно федеральному закону, с 2014 года доля контрактов должна составлять не менее 15%. Это является одной из мер поддержки малого предпринимательства и повышения инвестпривлекательности региона.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 19.02.2018 г.»