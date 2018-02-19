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Губернатор Борис Дубровский подвел итоги инвестфорума в Сочи
19.02.2018 г. 16:23
Новое производство в Верхнем Уфалее, строительство крытой арены в Озерске и меморандум с ВЭБ и АСИ. Губернатор Борис Дубровский подвел итоги инвестфорума в Сочи.
В рамках инвестиционного форума, который проходил в Сочи 15 и 16 февраля 2018 года, Челябинская область подписала несколько договоров, которые будут реализованы в ближайшие годы. Было заключено соглашение с Фондом развития моногородов и ООО «Торговый дом «КейЭсПи» о реализации в Верхнем Уфалее инвестпроекта по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Стоимость проекта - 20 млрд рублей. Новое производство обеспечит работой 1,5 тыс. местных жителей.
Также был заключен подписан меморандум с участием правительства региона, Внешэкономбанка и Агентства стратегических инициатив. Состоялось подписание соглашения между правительством области, Группой ЧТПЗ и ГК «РОСАТОМ» о строительстве универсальной крытой ледовой арены «Высота» в Озерске, ее стоимость 500 млн рублей. По итогам работы будут составлены протокол поручений и дорожная карта по реализации этих решений.
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Фото с сайта gubernator74.ru
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