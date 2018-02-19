Челябинск
- -12 ... -14 C°
- -6 ... -8 C°
- 56.3438р. - 0.0116
- 69.9001р. - 0.7470
Персонально ваш
Разбор полетов
В магнитогорском аквапарке пьяный мужчина избил 13-летнего мальчика
19.02.2018 г. 15:44
Инцидент произошел вечером 12 февраля. Ребенок пришел в бассейн на тренировку. На него с кулаками набросился неизвестный пьяный мужчина. Он пришел в аквапарк за своим сыном. У пострадавшего врачи диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
Как сообщила сайту Верстов.инфо мать пострадавшего, ранее на магнитогорца уже заводили дело за избиение, но тогда он отделался штрафом.
Видео: Вячеслав Болкун / youtube.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 16.01.2018 г. Отец в течение года избивал больного 5-летнего сына в Челябинской области
- 09.01.2018 г. В новогодние праздники двое гостей в Курчатовском районе убили хозяина квартиры и его знакомого
- 03.10.2017 г. Арестован житель Копейска, избивший 11-месячную дочь своей сожительницы
- 17.04.2017 г. Школьника жестоко избили возле кукольного театра в Челябинске
- 06.04.2017 г. Челябинец сломал ребро гинекологу после отказа делать аборт его жене