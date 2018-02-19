В магнитогорском аквапарке пьяный мужчина избил 13-летнего мальчика

Инцидент произошел вечером 12 февраля. Ребенок пришел в бассейн на тренировку. На него с кулаками набросился неизвестный пьяный мужчина. Он пришел в аквапарк за своим сыном. У пострадавшего врачи диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

Как сообщила сайту Верстов.инфо мать пострадавшего, ранее на магнитогорца уже заводили дело за избиение, но тогда он отделался штрафом.

Видео: Вячеслав Болкун / youtube.com

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