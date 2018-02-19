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Десятиклассника представят к награде за спасение на пожаре двоих детей
19.02.2018 г. 15:33
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже в доме в Ленинском районе Челябинска в субботу, 17 февраля. В ней жила пенсионерка с двумя внуками 10 и 12 лет. Дети играли со спичками и устроили пожар. Артемий Полунеев находился в этот момент в соседней квартире, он почувствовал запах гари. Выбежав на балкон, школьник увидел, как из окна поблизости идет дым, а дети просят о помощи. Тогда Артемий помог мальчикам перебраться на другой балкон. После чего они вместе покинули здание.
Руководство огнеборцев будет ходатайствовать о представлении десятиклассника к награде «За спасение погибавших». Поощрить школьника решили власти города.
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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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