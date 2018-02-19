Жительница Коркино вернула незаконно полученную пенсию после ареста телевизора

Фото с сайта ptzgovorit.ru

После совершеннолетия девушка обратилась в пенсионный фонд с заявлением о начислении средств по потере кормильца. Она сообщила, что поступила в вуз на очную форму обучения. Через год перевелась на заочное отделение, но пенсионный фонд об этом не уведомила. В результате получила переплату в размере 75 тыс. рублей.

Исполнительное производство ведется с 2014-го. Должница в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. Приставы заметили, что на единственный лицевой счет девушки регулярно поступают начисления. Выяснилось, что она подрабатывает в сфере сетевого маркетинга. Тогда приставы забрали у должницы плазменный телевизор. На следующий день она вернула деньги, а также погасила сбор в размере 5 тыс. рублей, сообщили в региональном управлении ФССП.

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Фото с сайта ptzgovorit.ru

Все новости за 19.02.2018 г.»