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Сотрудникам Челябинского металлургического комбината предложили отчитаться о голосовании на выборах 18 марта
19.02.2018 г. 14:59
В интернете появилась памятка, в которой расписан поэтапный порядок действий в день выборов. Первым делом 18 марта рабочим советуют одеться и взять с собой паспорт. Затем им рекомендуют проголосовать и отчитаться об этом по указанному в листовках телефону. После этого сотрудникам разрешают отпраздновать. Памятка с логотипом "Мечела" опубликована на странице оппозиционера Алексея Навального в соцсети Тwitter.
Ранее Челябинский цинковый завод объявил о проведении нескольких конкурсов в день выборов президента. По данным группы "Команда Навального | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте", в одном из них сотрудники предприятия могут выиграть экшн-камеру за селфи на избирательном участке.
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Фото: Alexey Navalny / twitter.com
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