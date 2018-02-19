Сотрудникам Челябинского металлургического комбината предложили отчитаться о голосовании на выборах 18 марта

В интернете появилась памятка, в которой расписан поэтапный порядок действий в день выборов. Первым делом 18 марта рабочим советуют одеться и взять с собой паспорт. Затем им рекомендуют проголосовать и отчитаться об этом по указанному в листовках телефону. После этого сотрудникам разрешают отпраздновать. Памятка с логотипом "Мечела" опубликована на странице оппозиционера Алексея Навального в соцсети Тwitter.

Ранее Челябинский цинковый завод объявил о проведении нескольких конкурсов в день выборов президента. По данным группы "Команда Навального | Челябинск" в соцсети "ВКонтакте", в одном из них сотрудники предприятия могут выиграть экшн-камеру за селфи на избирательном участке.

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Фото: Alexey Navalny / twitter.com



Все новости за 19.02.2018 г.»