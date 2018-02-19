На детской площадке в Магнитогорске ребенок застрял в карусели

Фото с сайта chelspasatel.ru

Инцидент произошел на улице Калмыкова утром в воскресенье, 18 февраля. По данным пресс-центра областной поисково-спасательной службы, во время катания на карусели нога 9-летнего мальчика застряла между досками в полу. Ребенок не мог выбраться самостоятельно. Один из очевидцев вызвал спасателей, которые при помощи гидравлического инструмента и ручных ножниц освободили мальчика и передали его родителям.

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Фото с сайта chelspasatel.ru

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