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На детской площадке в Магнитогорске ребенок застрял в карусели
19.02.2018 г. 14:27
Фото с сайта chelspasatel.ru
Инцидент произошел на улице Калмыкова утром в воскресенье, 18 февраля. По данным пресс-центра областной поисково-спасательной службы, во время катания на карусели нога 9-летнего мальчика застряла между досками в полу. Ребенок не мог выбраться самостоятельно. Один из очевидцев вызвал спасателей, которые при помощи гидравлического инструмента и ручных ножниц освободили мальчика и передали его родителям.
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Фото с сайта chelspasatel.ru
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