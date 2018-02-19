Студентка ЮУрГУ завоевала бронзовую медаль в лыжной эстафете в Пхенчхане

Фото с сайта www.flgr.ru

Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в субботу, 17 февраля, завоевали четвертую бронзовую награду для сборной России в лыжной эстафете 4х5 км. Золото у норвежек, серебро - у сборной Швеции. Для России эта бронза стала первой медалью в женской лыжной эстафете за последние 12 лет.

Анна Нечаевская - студентка Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, учится по программе магистратуры «Физическая культура». Является мастером спорта международного класса, двукратная золотая и бронзовая медалистка чемпионатов России.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.flgr.ru

Все новости за 19.02.2018 г.»