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Студентка ЮУрГУ завоевала бронзовую медаль в лыжной эстафете в Пхенчхане
19.02.2018 г. 14:08
Фото с сайта www.flgr.ru
Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская в субботу, 17 февраля, завоевали четвертую бронзовую награду для сборной России в лыжной эстафете 4х5 км. Золото у норвежек, серебро - у сборной Швеции. Для России эта бронза стала первой медалью в женской лыжной эстафете за последние 12 лет.
Анна Нечаевская - студентка Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, учится по программе магистратуры «Физическая культура». Является мастером спорта международного класса, двукратная золотая и бронзовая медалистка чемпионатов России.
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Фото с сайта www.flgr.ru
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