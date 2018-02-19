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В Челябинской области будут судить женщину-слесаря, сбившую подростка и скрывшуюся с места ДТП
19.02.2018 г. 13:59
По данным прокуратуры Красноармейского района, 27-летняя жительница села Бродокалмак 19 сентября 2017 года, будучи лишенной водительских прав, на автомобиле ВАЗ-21061 наехала на подростка. Женщина наклонилась, чтобы поднять упавший перед передним пассажирским креслом телефон, отвлеклась от управления, выехала на левую обочину встречного движения и сбила 14-летнего пешехода. После ДТП она скрылась с места аварии, но ее задержали.
У подростка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму грудной клетки. Было установлено, что автоледи ранее не была судима, работает слесарем. В ходе следствия обвиняемая возместила потерпевшему 300 тыс. рублей в счет причиненного морального вреда. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Красноармейский райсуд, сообщили в пресс-центре областной прокуратуре.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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