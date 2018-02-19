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Водитель, который запер школьницу в маршрутке за неоплаченный проезд, уволен
19.02.2018 г. 13:58
Инцидент произошел 14 февраля 2018 года. Родители ребенка пожаловались в администрацию Челябинска на то, что водитель маршрутного такси №40 отказался принимать у их дочери транспортную карту якобы из-за того, что терминал не работал. Он пригрозил, что не выпустит семиклассницу, пока она не заплатит наличными. В итоге школьница смогла выйти из автобуса только тогда, когда за нее заплатили пассажиры.
По словам начальника городского управления транспорта Романа Болотова, водитель уволен. После этого случая была проведена проверка, в результате выяснилось, что терминал был исправен, но водитель его отключил, чтобы не работать по безналичному расчету.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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