В Верхнем Уфалее ребенок умер после того, как мать отказалась лечь с ним больницу

Фото с сайта bryansku.ru

15 февраля у 4-месячного младенца поднялась температура, начался кашель. Родители вызвали врача. Медик сообщил, что мальчика необходимо госпитализировать, однако мать отказалась отправляться с сыном в больницу. В воскресенье, 18 февраля, ребенок скончался.

Известно, что отец мальчика состоит на учете в наркологии как алкоголик. Также семьей ранее интересовались органы опеки. Они забирали в реабилитационный центр двух детей, в том числе и умершего мальчика. По факту смерти ребенка началась доследственная проверка.

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Все новости за 19.02.2018 г.»